Главный тренер «Рейнджерс» Галлан высказался о состоянии получившего травму Кравцова
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Наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского нападающего команды Виталия Кравцова, который получил травму в первом матче НХЛ сезона-2022/2023 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).
«Кравцов восстановится со дня на день, но на самом деле не знаю о серьёзности его травмы, узнаем завтра», — цитирует Галлана журналист Винс Меркоглиано в своём «твиттере».
Напомним, что в дебютной игре сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кравцов получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Хотя само столкновение не предвещало никаких травм, 22-летний хоккеист не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.
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