«Завтра начинаем всё сначала». Ничушкин — о первом матче «Колорадо» в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в своей соцсети показал подписчикам фотографии с Кубком Стэнли — 2022 и высказался о старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.
«Завтра начинаем всё сначала», — написал Ничушкин в своей соцсети.
27-летний российский нападающий в прошлом регулярном сезоне НХЛ принял участие в 62 матчах, в которых набрал 52 (25+27) очка. В плей-офф на счету форварда 20 матчей и 15 (9+6) набранных очков.
Всего в НХЛ Ничушкин провёл 405 матчей, в которых забросил 71 шайбу и отдал 103 результативные передачи. В карьере в НХЛ российский форвард выступал в составе «Далласа» и «Колорадо». Россиянин играет в лиге с сезона-2013/2014.
«Колорадо» в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шести матчах. В ночь на 13 октября «Эвеланш» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Матч начнётся в 4:30 мск.
- 12 октября 2022
-
08:36
-
08:25
-
07:58
-
06:41
-
06:37
-
06:28
-
06:03
-
05:10
-
04:54
-
04:34
-
04:34
-
04:00
-
03:45
-
03:34
-
02:54
-
02:29
-
02:08
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:31
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:58
-
21:47
-
21:32
-
21:23
-
21:16