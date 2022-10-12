«Завтра начинаем всё сначала». Ничушкин — о первом матче «Колорадо» в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в своей соцсети показал подписчикам фотографии с Кубком Стэнли — 2022 и высказался о старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

«Завтра начинаем всё сначала», — написал Ничушкин в своей соцсети.

27-летний российский нападающий в прошлом регулярном сезоне НХЛ принял участие в 62 матчах, в которых набрал 52 (25+27) очка. В плей-офф на счету форварда 20 матчей и 15 (9+6) набранных очков.

Всего в НХЛ Ничушкин провёл 405 матчей, в которых забросил 71 шайбу и отдал 103 результативные передачи. В карьере в НХЛ российский форвард выступал в составе «Далласа» и «Колорадо». Россиянин играет в лиге с сезона-2013/2014.

«Колорадо» в сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шести матчах. В ночь на 13 октября «Эвеланш» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Матч начнётся в 4:30 мск.