«На те деньги, которые мне дали, ещё нужно отыграть». Ничушкин — о контракте с «Колорадо»

Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал новый восьмилетний контракт с клубом и рассказал о своих планах по окончании контракта в НХЛ выступить за родной клуб из Челябинска.
«Это даёт уверенность в завтрашнем дне. Но ты понимаешь, что этот контракт ещё нужно оправдать. У меня уже была ситуация, когда меня выкупали. Поэтому я понимаю, что подписанный контракт не даёт тебе гарантии, что ты весь срок проведёшь в этой команде. Если будешь не очень хорошо играть, заниматься своими делами, отвлекаться.
Контракт нужно отрабатывать. Причём я хочу его отработать так, чтобы меня болельщики любили. На те деньги, которые мне дали, ещё нужно отыграть. А если я стану забивать 15 голов за сезон, этого будет недостаточно. Люди будут недовольны. Такой большой контракт дает мотивацию, я считаю.
Хотел бы сыграть за родной «Трактор» по окончании карьеры? Да не знаю. Тяжело загадывать так наперёд. Надо эти восемь лет доиграть, а там как будет, так будет. В любом случае заканчивать карьеру хотелось бы дома. Но заканчивать тоже надо правильно. Я не хочу приехать, и чтобы меня в спину толкали, потому что я уже сам ехать не могу. Нужно, чтобы последнее воспоминание людей о тебе было в хорошем ключе, а не так, будто Ничушкин приехал сюда, чтобы на льду песком сыпать. Зачем это надо? Надеюсь, здоровья хватит, чтобы хорошо сыграть дома минимум год», — цитирует нападающего «Матч ТВ».
Напомним, в текущее межсезонье «Колорадо» заключил восьмилетний контракт с нападающим с кэпхитом $ 6,125 млн.
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