Разин — об уходе из «Северстали» Демидова: у него появилась другая сфера деятельности

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал уход из клуба защитника Николая Демидова.

«Демидов? Скажем так, у него появилась другая сфера деятельности. Дай бог ему остаться в хоккее и зацепиться, но не совсем человек хочет играть в хоккей.

Как планируем решать проблемы в Мытищах, где тоже плохой лёд? Возьмём скребки, почистим. Я ещё раз повторю, что это не шутка. Я смотрел хоккей, и мне показалось, что в Питере, где всегда был качественный лёд, вчера тоже лёд был не лучшего качества. Может, это с водой связано или с отсутствием фильтров. Я не знаю! Но здесь всегда был лёд хороший, а сегодня – ужасный. Мальчики, которые вышли в третьем периоде, просто оставили сугроб. И наш игрок закопался с шайбой. Для нашей молодой и быстрой команды, которая немного проигрывает в мастерстве командам постарше, есть такая проблема. Как будем решать проблемы с «Куньлунем»? Отдохнём и опять перебегаем», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.