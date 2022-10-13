Патрис Бержерон лишил Овечкина верного гола. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», который завершился победой гостей со счётом 5:2, нападающему «медведей» Патрису Бержерону удалось остановить летящую шайбу в собственные ворота после броска форварда хозяев Александра Овечкина.

В одном из моментов поединка нападающий «столичных» Александр Овечкин уже видел шайбу в сетке после своего броска, однако потрясающие действия канадского форварда не позволила россиянину порадоваться заброшенной шайбе. Сам Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2»… Он провёл на льду чуть более 22 минут, за это время 3 раза бросив по воротам соперника.

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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Бостон» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 14 и 16 октября соответственно.