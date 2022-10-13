Минское «Динамо» заявило трёх защитников в первом звене

Минское «Динамо» представило состав на матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Спартаком» в гостях, сообщает телеграм-канал минчан.
Примечательно, что в первом звене заявлены сразу три защитника: Сергей Сапего и Марк Барберио в защите, Джон Гилмор будет играть на правом фланге нападения.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Колосов (Шостак);
Соколов-Пакетт-Гилмор, Сапего-Барберио;
Мартынов-Пинчук-Варфоломеев, Емелин-Душак;
Алистров-Меркли-Демченко, Шинкевич-Коробов;
Мосалёв-Горбунов-Шалагин, Мороз-Сушко.
Матч минского «Динамо» и московского «Спартака» состоится сегодня на стадионе «Мегаспорт». Начало встречи – в 19:30 мск.
Минчане занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» располагается на шестом месте в таблице Запада.
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