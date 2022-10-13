СКА впервые в сезоне проиграл в основное время, уступив «Локомотиву» в гостях

В Ярославле завершился очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде на 16-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Георгий Иванов с передачи Степана Никулина. В конце второго периода счёт удвоил форвард «Локомотива» Егор Коршков после передач Сергея Андронова и Рушана Рафикова.

На шестой минуте третьего периода счёт сократил форвард СКА Игорь Ожиганов с передач Марата Хайруллина и Дамира Жафярова. На 19-й минуте третьего нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поставил точку в матче, забив в пустые ворота.

Отметим, что это поражение стало первым для СКА в основное время. Серия с набранными очками у питерцев длилась 17 матчей.

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Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с минским «Динамо» 15 октября в 17:00 мск. СКА сыграет в гостях с подмосковным «Витязем» 15 октября в 18:00 мск.