Свечников вышел на 2-е место в истории «Каролины» по числу многоочковых матчей в плей-офф

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Россиянин провёл свою девятую игру плей-офф с несколькими очками и вышел на второе место по этому показателю в истории франшизы.
Свечников сравнялся с Роном Фрэнсисом и Якобом Славином. Рекорд франшизы принадлежит Себастьяну Ахо – 17.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив два гола и девять результативных передач.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
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