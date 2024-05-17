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Свечников вышел на 2-е место в истории «Каролины» по числу многоочковых матчей в плей-офф

Свечников вышел на 2-е место в истории «Каролины» по числу многоочковых матчей в плей-офф
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 46:43 (5x5)     3:3 Крайдер (Панарин, Трочек) – 51:54 (5x4)     3:4 Крайдер (Линдгрен, Рослович) – 55:41 (5x5)     3:5 Гудроу (Миллер) – 59:11 (en)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Россиянин провёл свою девятую игру плей-офф с несколькими очками и вышел на второе место по этому показателю в истории франшизы.

Свечников сравнялся с Роном Фрэнсисом и Якобом Славином. Рекорд франшизы принадлежит Себастьяну Ахо – 17.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Свечников принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив два гола и девять результативных передач.

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