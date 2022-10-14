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Кирилл Капризов заработал «-4» в матче с «Рейнджерс»

Кирилл Капризов заработал «-4» в матче с «Рейнджерс»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Этот матч неудачно для себя и команды провёл российский нападающий Кирилл Капризов, который заработал показатель эффективности «-4». Тем не менее на счету игрока одна голевая передача. Всего Капризов провёл на льду 21 минуту 6 секунд.

За победителей в этом матче забивали Артемий Панарин, Крис Крайдер (дубль), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У хозяев отличились Мэтт Болди (два раза) и Матс Цуккарелло.

Примечательно, что российский нападающий победителей Артемий Панарин также оформил ассистентский хет-трик.

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