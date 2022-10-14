Шестёркин выдал два ярких сейва в меньшинстве, отразив броски Капризова и Эрикссона

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей.
Во втором периоде российский голкипер Игорь Шестёркин выдал два ярких сейва в меньшинстве, отразив броски Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, в этой встрече в составе «Рейнджерс» забил российский форвард Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.
Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 14 октября 2022
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:22
-
22:13
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:04
-
20:52
-
20:43
-
20:24