Шестёркин выдал два ярких сейва в меньшинстве, отразив броски Капризова и Эрикссона

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей.

Во втором периоде российский голкипер Игорь Шестёркин выдал два ярких сейва в меньшинстве, отразив броски Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, в этой встрече в составе «Рейнджерс» забил российский форвард Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».