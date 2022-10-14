Главный тренер «Айлендерс» оценил прогресс Александра Романова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт рассказал об адаптации в команде российского защитника Александра Романова. «Островитяне» уступили «Флориде» в домашнем матче со счётом 1:3.
«Он провёл ряд силовых, и он приспосабливается к нашей системе игры в меньшинстве. У него были хорошие моменты в этой ситуации. Как и любой другой игрок, он прогрессирует», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
В прошедшем матче Романов провёл четыре силовых приёма и заблокировал девять бросков соперника, что стало лучшим показателем среди всех игроков встречи в составах обеих команд.
Напомним, летом Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн. В июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.
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