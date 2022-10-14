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«Он был всюду на льду». Партнёр Романова — о дебюте защитника за «Айлендерс»

«Он был всюду на льду». Партнёр Романова — о дебюте защитника за «Айлендерс»
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Защитник «Айлендерс» Ноа Добсон, играющий в паре с Александром Романовым, остался доволен игрой российского игрока обороны в дебютном матче за клуб.

«Он заметен на льду. Особенно в меньшинстве, он заблокировал много бросков. Думаю, он хорошо сыграл. Шёл в силовую борьбу, подключался к атакам, у него были моменты. Он был всюду на льду. Приятно это видеть, уверен, он будет становиться лучше с каждым матчем», — цитирует Добсона официальный сайт клуба.

Напомним, летом Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн. В июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.

В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.

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