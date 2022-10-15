Виктор Хедман достиг отметки в 900 матчей за «Тампу-Бэй Лайтнинг»

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отмечает статистический юбилей во второй игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги-2022/23 с «Коламбус Блю Джекетс». Для него это 900-й матч за клуб.
31-летний шведский хоккеист начал выступать за «Тампу» в сезоне-2009/10. Всего за дебютный год в НХЛ он провёл 74 матча, в которых отметился четырьмя шайбами и отдал 16 результативных передач.
Самым результативным по числу заработанных очков сезоном для него стал последний. В кампании-2021/22 Хедман поучаствовал в 82 играх – в них он отличился 20 раз и сделал 65 ассистов. Всего же в карьере за «Тампу» в НХЛ у Хедмана 603 очка – 134 гола и 469 результативных передач.
«Тампа» начала новый сезон Национальной хоккейной лиги с поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 12 октября. Встреча завершилась со счётом 1:3, а единственную шайбу в составе «Лайтнинг» с передачи Никиты Кучерова забросил Стивен Стэмкос.
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