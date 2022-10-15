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Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»

Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»
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В ночь на 15 октября на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Евгений Свечников. Он отличился за несколько минут до окончания первого периода. Шайба стала для форварда дебютной в нынешнем сезоне НХЛ. После первого периода хозяева вели в счёте. Примечательно, что Андрей и Евгений Свечниковы являются родными братьями.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2022, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Свечников (Мегна, Карлссон) – 17:48 (5x5)   1:1 Нечас (Свечников) – 39:37 (5x5)   1:2 Ахо (Песке, Терявяйнен) – 58:02 (5x5)
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