Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»
Поделиться
В ночь на 15 октября на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.
Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Евгений Свечников. Он отличился за несколько минут до окончания первого периода. Шайба стала для форварда дебютной в нынешнем сезоне НХЛ. После первого периода хозяева вели в счёте. Примечательно, что Андрей и Евгений Свечниковы являются родными братьями.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
08:36
-
08:21
-
08:14
-
07:12
-
06:32
-
06:08
-
05:49
-
05:40
-
04:47
-
04:45
-
04:17
-
03:00
-
02:42
-
00:12
- 14 октября 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:19
-
23:05
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:19
-
20:50
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
20:06
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:28
Партнерский контент