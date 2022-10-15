Главный тренер «Рейнджерс» Галлан посетовал на усталость в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4) и посетовал на усталость. Вчера «синерубашечники» провели тяжёлый выездной матч с «Миннесотой». «Рейнджерс» пропустили победный гол за четыре с половиной минуты до конца третьего периода при равном счёте.
«В первом периоде мы были не очень хороши. Я считаю, что мы сыграли действительно хорошо во втором, а затем и в третьем периоде. Думаю, у нас «закончилось топливо», поэтому мы сделали много ошибок в защите, что обычно происходит из-за психологической и физической усталости», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
В следующем матче «Рейнджерс» 18 октября на домашнем льду примут «Анахайм». «Виннипег» в этот же день на выезде встретится с «Далласом».
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