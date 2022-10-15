Российский форвард повторил достижение великих игроков далёкого прошлого, но от первого поражения в сезоне спасти команду не сумел.

Панарин – просто ассистентская машина. Он выдал лучший старт в «Рейнджерс» в XXI веке

Календарь Национальной хоккейной лиги на старте регулярного чемпионата получился настолько неравномерным, что некоторые команды только проводят дебютные матчи в новом сезоне, тогда как другие уже успели прилично нагрузиться. Именно так произошло с матчем «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которым «реактивщики» открывали своё выступление в регулярке, а «синерубашечники» проводили уже третью встречу со старта сезона.

Накануне подопечные Жерара Галлана провели яркий и энергозатратный матч в Миннесоте, сумев разгромить «Уайлд» со счётом 7:3. Первой звездой стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи, благодаря чему временно смог даже оказаться на первом месте в гонке бомбардиров НХЛ.

Уже в середине первого периода сегодняшнего матча 31-летний россиянин имел прекрасный шанс ещё сильнее улучшить свои статические показатели. Для начала Панарин отправился в штрафной бокс, схватив две минуты штрафного времени за удар клюшкой. «Рейнджерс» смогли отбиться в меньшинстве, и когда Артемий снова появился на льду – шведский форвард гостей Мика Зибанеджад идеальной передачей вывел его один на один с Коннором Хеллебайком. Но с импровизированными буллитами дело в начале сезона у Панарина никак не складывается – в первом матче чемпионата он проиграл такое рандеву Андрею Василевскому, а теперь не смог переиграть и Хеллебайка.

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За подобную расточительность хозяева быстро наказали гостей пропущенной шайбой. Счёт в матче открыл Марк Шайфли, сумевший с близкого расстояния пробить словацкого голкипера Ярослава Галака. 37-летний ветеран НХЛ в этой встрече дебютировал в составе «Рейнджерс», подменив получившего заслуженный выходной россиянина Игоря Шестёркина. Забегая вперёд, необходимо отметить, что Ярослав провёл матч на очень хорошем уровне, но «Рейнджерс» от поражения спасти не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй период прошёл под абсолютным игровым контролем «Рейнджерс», устроивших тотальный штурм ворот Хеллебайка. За 20 минут игрового времени по владениям американского голкипера был произведён 21 бросок (и это только в створ), с каждым из которых Коннор сумел справиться, удержав минимальное преимущество «Джетс».

На самом старте третьего периода «Рейнджерс» всё-таки смогли распечатать Коннора, и сделали это при активном участии Панарина. Российский форвард у дальнего борта собрал на себе двух оппонентов и сумел вырезать передачу на Винсента Трочека – тот в свою очередь нашёл в убойной позиции Драйдена Ханта – и канадец из выгодного положения не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Для Панарина выполненная голевая передача стала уже пятой со старта сезона. Таким образом, Артемий повторил клубное достижение аж 30-летней давности, став первым игроком в истории «Рейнджерс» с того времени, кому удалось пять раз ассистировать партнёрам в трёх матчах с начала сезона. В октябре 1992 года подобным достижением отметились сразу два великих «рейнджера» прошлого – защитник Брайан Лич и нападающий Марк Мессье.

В принципе «Рейнджерс» были хороши на протяжении большей части встречи и вполне могли рассчитывать на продолжение победной серии, но под занавес матча всё-таки сказался тот факт, что «Джетс» готовились к этой игре в течение недели, прошедшей с конца предсезонки, а «синерубашечники» только накануне на выезде сыграли с «Миннесотой». На конец третьего периода гостей не хватило, и они фактически остановились, чем и воспользовались хозяева.

За 4,5 минуты до конца основного времени Сэм Ганье буквально затолкал с пятака шайбу в ворота Галака, сумев стать автором победного гола. Следом удаление за выброс шайбы словил капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба – и Шайфли оформил дубль. Окончательный счёт установил один из лучших снайперов прошлой регулярки Кайл Коннор, поразивший пустые ворота «синерубашечников».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отразивший в итоге 40 бросков Хеллебайк закономерно был признан первой звездой встречи. Второй стал оформивший дубль Шайфли, а замкнул тройку автор победной шайбы Ганье. «Рейнджерс» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, и впереди их ждёт затяжная четырёхматчевая домашняя серия, которая начнётся в ночь с 17 на 18 октября мск.