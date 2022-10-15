«Металлург» одержал победу над «Торпедо», забив победный гол за полторы минуты до конца

В Магнитогорске прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили.
Во втором периоде счёт открыл форвард гостей Деннис Ян с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина. На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передачи Дениса Зернова.
За полторы минуты до конца третьего периода шайбу забросил защитник хозяев Артём Минулин с передач Семёна Кошелева и Джоша Карри.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом» 17 октября (17:00 мск). «Торпедо» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 17 октября (16:30 мск).
- 15 октября 2022
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