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«Металлург» одержал победу над «Торпедо», забив победный гол за полторы минуты до конца

«Металлург» одержал победу над «Торпедо», забив победный гол за полторы минуты до конца
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В Магнитогорске прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде счёт открыл форвард гостей Деннис Ян с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина. На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передачи Дениса Зернова.

За полторы минуты до конца третьего периода шайбу забросил защитник хозяев Артём Минулин с передач Семёна Кошелева и Джоша Карри.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 15:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ян (Конюшков, Кручинин) – 21:15 (5x5)   1:1 Яковлев (Зернов) – 43:13 (5x4)   2:1 Минулин (Кошелев, Карри) – 58:36 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом» 17 октября (17:00 мск). «Торпедо» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 17 октября (16:30 мск).

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