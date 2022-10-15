Никита Филатов: к договорным матчам не имею отношения

Никита Филатов прокомментировал своё предполагаемое участие в организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ.

«Я не знаю, кто этот человек. К договорным матчам не имею отношения. Дальше с этим будет разбираться адвокат», — заявил Филатов «Матч ТВ».

Напомним, сегодня появилась информация о том, что экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова проверит Следственный комитет Российской Федерации по вопросу организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ. Заявление написал москвич Эмиль Музаффаров.

Филатов работает помощником хоккейного агента Сергея Исакова.



Последним клубом Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 нападающий в 22 матчах набрал восемь (3+5) очков.



В общей сложности в КХЛ он провёл 338 матчей и набрал 163 (73+90) очка. За это время он поиграл за ЦСКА, «Салават», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак».



Некоторое время нападающий провёл и в НХЛ. Там он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». В НХЛ в его активе значатся 53 матча, в которых он набрал 14 (6+8) очков.