Никита Филатов: к договорным матчам не имею отношения

Никита Филатов прокомментировал своё предполагаемое участие в организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ.
«Я не знаю, кто этот человек. К договорным матчам не имею отношения. Дальше с этим будет разбираться адвокат», — заявил Филатов «Матч ТВ».
Напомним, сегодня появилась информация о том, что экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова проверит Следственный комитет Российской Федерации по вопросу организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ. Заявление написал москвич Эмиль Музаффаров.
Филатов работает помощником хоккейного агента Сергея Исакова.
Последним клубом Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 нападающий в 22 матчах набрал восемь (3+5) очков.
В общей сложности в КХЛ он провёл 338 матчей и набрал 163 (73+90) очка. За это время он поиграл за ЦСКА, «Салават», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак».
Некоторое время нападающий провёл и в НХЛ. Там он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». В НХЛ в его активе значатся 53 матча, в которых он набрал 14 (6+8) очков.
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