Следственный комитет проверяет Филатова на причастность к договорным матчам

Экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Никиту Филатова проверит Следственный комитет Российской Федерации, сообщает Mash.

Сообщается, что, предположительно, он участвовал в организации договорных матчей МХЛ и ВХЛ. Заявление написал москвич Эмиль Музаффаров.

«Я получил информацию, что одна из букмекерских контор проводит на территории Российской Федерации теннисные турниры и разные спортивные соревнования на закрытых территориях, и, соответственно, игроки выступают там так, как им говорят, в зависимости от сделанных ставок.

Я написал заявление на имя Бастрыкина в главное управление Следственного комитета по России, где указал все факты. Есть доказательства, диктофонные записи организаторов этих соревнований. Какие игроки играли, ставки, сделанные на те или иные матчи, результаты того, как игроки должны были играть, в зависимости от сделанных ставок.

Он [Артур Хачатурян] организовывает договорные матчи на территории России в МХЛ, ВХЛ, а также за пределами Российской Федерации.

Одним из факторов стало сотрудничество с Никитой Филатовым. Это всё задокументировано и передано в Следственный комитет.

Артур Хачатурян рассказывал, как они делали матчи в МХЛ, ВХЛ. То, что Никита Филатов так или иначе с Артуром связан, у меня сомнений нет, я лично их разговор слышал один раз по телефону», — цитирует Музаффарова Mash.

Сейчас Филатов работает помощником хоккейного агента Сергея Исакова.

Последним клубом Филатова в КХЛ был «Салават Юлаев». В сезоне-2018/2019 нападающий в 22 матчах набрал восемь (3+5) очков.



В общей сложности в КХЛ он провёл 338 матчей и набрал 163 (73+90) очка. За это время он поиграл за ЦСКА, «Салават», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак».



Некоторое время нападающий провёл и в НХЛ. Там он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттаву Сенаторз». В НХЛ в его активе значатся 53 матча, в которых он набрал 14 (6+8) очков.