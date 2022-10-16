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В «Миннесоте» хотят сделать всё, чтобы Капризов не возвращался в Россию будущим летом

В «Миннесоте» хотят сделать всё, чтобы Капризов не возвращался в Россию будущим летом
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос, попросит ли он российского нападающего клуба Кирилла Капризова не возвращаться в Россию после сезона-2022/2023.

«Мы сделаем всё, чтобы он захотел остаться здесь, и, надеюсь, его семья приедет сюда, но сейчас это не входит в наши планы. Возможно, эта задача находится на чьём-то радаре, но не на моём. Но мы определённо хотели бы оставить его здесь, чтобы нам не пришлось заниматься этим вопросом следующим летом», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Напомним, минувшим летом у Капризова возникли проблемы с отъездом из России и возвращением в Северную Америку. Несколько раз ему отказывали в пересечении границы Соединённых Штатов Америки.

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