Овечкин забил 11-й гол в НХЛ на первой минуте матча. Больше – лишь у пяти игроков

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился статистическим достижением в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (1:1 после 1-го периода). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Овечкин отличился уже на 55-й секунде встречи. Для него эта шайба стала 11-й в карьере на первой минуте основного времени. Больше него за данный временной отрезок забрасывали лишь пять игроков: Сидни Кросби (13), Марк Мессье (13), Дэйв Тейлор (12), Фил Эспозито (12) и Горди Хоу (12).

Отметим, что для Овечкина эта шайба стала 781-й за карьеру в НХЛ. Отставание в списке лучших снайперов лиги до Горди Хоу (801) сократилось до 20 шайб, а до рекордсмена Уэйна Гретцки (894) – до 113.