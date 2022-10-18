Овечкин забросил первую шайбу в сезоне, отличившись на 55-й секунде в матче с «Ванкувером»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт уже на 55-й секунде. Отличиться в большинстве удалось 37-летнему российскому нападающему «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала первой в нынешнем сезоне и 781-й в НХЛ. Ему ассистировали Маркус Юханссон и Дилан Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, отставание в списке лучших снайперов НХЛ до Горди Хоу (801) сократилось до 20 шайб, а до рекордсмена Уэйна Гретцки (894) – до 113.