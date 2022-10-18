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«Бостон» в результативном матче обыграл «Флориду», Бобровский сделал 29 сейвов

«Бостон» в результативном матче обыграл «Флориду», Бобровский сделал 29 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Бостона» отличились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Трент Фредерик и Джейк Дебраск.

За «Флориду» забивали Сэм Беннетт, Густав Форслинг и Колин Уайт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 29 сейвов.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу подряд в НХЛ. «Флорида», в свою очередь, потерпела первое поражение в сезоне НХЛ после двух побед подряд.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией Флайерз». «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 20 и 19 октября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дебраск – 00:21 (5x5)   1:1 Беннетт (Ткачук, Балцерс) – 24:32 (5x5)   2:1 Бержерон (Дебраск) – 32:35 (5x5)   3:1 Пастрняк (Бержерон, Клифтон) – 47:01 (5x5)   4:1 Фредерик (Грир, Клифтон) – 52:31 (5x5)   4:2 Форслинг (Уайт, Луостаринен) – 52:58 (5x5)   4:3 Уайт (Беннетт, Форслинг) – 58:23 (6x5)   5:3 Дебраск – 58:57 (en)
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