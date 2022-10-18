«Бостон» в результативном матче обыграл «Флориду», Бобровский сделал 29 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Бостона» отличились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Трент Фредерик и Джейк Дебраск.
За «Флориду» забивали Сэм Беннетт, Густав Форслинг и Колин Уайт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 29 сейвов.
Таким образом, «Бостон» одержал третью победу подряд в НХЛ. «Флорида», в свою очередь, потерпела первое поражение в сезоне НХЛ после двух побед подряд.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией Флайерз». «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 20 и 19 октября соответственно.
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