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Форварда «Вашингтона» Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар клюшкой Берроуза

Форварда «Вашингтона» Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар клюшкой Берроуза
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Нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза, сообщает корреспондент Саманта Пелл в своём «твиттере».

Напомним, в одном из эпизодов встречи «Вашингтона» и «Ванкувера» (6:4) россиянин вылез на ворота «косаток», однако не смог пробить голкипера Тэтчера Демко и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз слегка подтолкнул Кузнецова, и нападающий «Вашингтона» вспылил. Россиянин клюшкой с размаху ударил канадского хоккеиста по лицу. Берроуз упал на лёд, и Кузнецов ещё пихнул его руками.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал эпизод: «Часто, когда вы в борьбе, всё происходит реакционно. Я думаю, это было случайно».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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