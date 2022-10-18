Форварда «Вашингтона» Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар клюшкой Берроуза

Нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза, сообщает корреспондент Саманта Пелл в своём «твиттере».

Напомним, в одном из эпизодов встречи «Вашингтона» и «Ванкувера» (6:4) россиянин вылез на ворота «косаток», однако не смог пробить голкипера Тэтчера Демко и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз слегка подтолкнул Кузнецова, и нападающий «Вашингтона» вспылил. Россиянин клюшкой с размаху ударил канадского хоккеиста по лицу. Берроуз упал на лёд, и Кузнецов ещё пихнул его руками.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал эпизод: «Часто, когда вы в борьбе, всё происходит реакционно. Я думаю, это было случайно».

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