Евгений Кузнецов наотмашь ударил клюшкой по лицу защитнику «Ванкувера»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов проявил необычайную грубость в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (6:4).

В одном из эпизодов встречи россиянин вылез на ворота «косаток», однако не смог пробить голкипера Тэтчера Демко и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз слегка подтолкнул Кузнецова, и нападающий «Вашингтона» вспылил. Россиянин клюшкой с размаху ударил канадского хоккеиста по лицу. Берроуз упал на лёд, и Кузнецов ещё пихнул того руками.

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Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.