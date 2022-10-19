Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф вошёл в пятёрку лучших тренеров НХЛ по числу побед

Сегодня в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Для главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа эта победа стала 783-й в карьере, сообщает официальный сайт НХЛ. 63-летний специалист вошёл в пятёрку лучших тренеров в истории НХЛ по числу побед (783), опередив Эла Арбура.



Выше идут рекордсмен Скотти Боумэн (1244), Джоэль Кенневилль (969), Барри Тротц (914) и Кен Хичкок (849).



Рафф ранее работал главным тренером в «Баффало» и «Далласе». Его главным успехом в плей-офф был финал Кубка Стэнли с «Сэйбрз» в 1999 году. Рафф тренирует «дьяволов» с сезона-2020/2021. Специалист выигрывал в 2006 году «Джек Адамс Эворд» — приз, присуждаемый лучшему тренеру сезона.