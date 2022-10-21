Панарин забросил шайбу в игре с «Сан-Хосе». У него 11 очков в пяти матчах

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Сан-Хосе Шаркс», который в эти минуты проходит на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



На десятой минуте второго периода Панарин отправил шайбу в ворота Джеймса Раймера. Ассистировали Артемию Винсент Трочек и Адам Фокс. Форвард вывел «Рейнджерс» вперёд – 2:1.

Панарин очень эффективно начал новый сезон. Он набирает очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата НХЛ. 12 октября Панарин сделал ассист в игре с «Тампой» (3:1), 14 октября отметился голом и тремя результативными передачами с «Миннесотой» (7:3). 15 октября в проигранном «Виннипегу» матче (1:4) Артемий помог отличиться Драйдену Ханту. А 18 октября Панарин вновь оформил ассистентский хет-трик и дополнил его заброшенной шайбой во встрече с «Анахаймом» (6:4).