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Панарин забросил шайбу в игре с «Сан-Хосе». У него 11 очков в пяти матчах

Панарин забросил шайбу в игре с «Сан-Хосе». У него 11 очков в пяти матчах
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Сан-Хосе Шаркс», который в эти минуты проходит на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

На десятой минуте второго периода Панарин отправил шайбу в ворота Джеймса Раймера. Ассистировали Артемию Винсент Трочек и Адам Фокс. Форвард вывел «Рейнджерс» вперёд – 2:1.

Панарин очень эффективно начал новый сезон. Он набирает очки в пятом матче подряд со старта регулярного чемпионата НХЛ. 12 октября Панарин сделал ассист в игре с «Тампой» (3:1), 14 октября отметился голом и тремя результативными передачами с «Миннесотой» (7:3). 15 октября в проигранном «Виннипегу» матче (1:4) Артемий помог отличиться Драйдену Ханту. А 18 октября Панарин вновь оформил ассистентский хет-трик и дополнил его заброшенной шайбой во встрече с «Анахаймом» (6:4).

Панарин — просто ассистентская машина. Он выдал лучший старт в «Рейнджерс» в XXI веке Панарин — просто ассистентская машина. Он выдал лучший старт в «Рейнджерс» в XXI веке
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