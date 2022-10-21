«Бро, что он делает?» Панарин повторил мощный рекорд, но провалился в главный момент матча

Дэвид Куинн одержал первую победу в «Сан-Хосе», сумев в овертайме дожать бывшую команду. Ему не помешали даже спасения от Игоря Шестёркина.

Соперником «Нью-Йорк Рейнджерс» по очередному матчу регулярного чемпионата НХЛ стал начисто заваливший старт нынешнего сезона «Сан-Хосе Шаркс». На Бродвей «акулы» приехали с пятиматчевой серией поражений, в ходе которой американской команде не удалось разжиться хотя бы очком в турнирной таблице. Однако встречи «Рейнджерс» и «Шаркс» в сезоне-2022/2023 несут в себе дополнительную подоплёку вне зависимости от текущего положения команд. Всё дело в том, что в межсезонье новым главным тренером «Сан-Хосе» стал американский специалист Дэвид Куинн, ранее на протяжении долгого времени работавший с командой из Нью-Йорка.

Именно 56-летний Куинн был тем тренером, которому в «Рейнджерс» доверили начать перестройку клуба. Во время работы в «Нью-Йорке» под его руководством прогрессировали защитники Тони Деанджело, Адам Фокс, Райан Линдгрен, К’Андре Миллер, начали подводиться к составу нападающие Филип Хитил, Алекси Лафренье и Каапо Какко, а российский голкипер Игорь Шестёркин убрал из состава великого Лундквиста. Все перечисленные хоккеисты, за исключением Деанджело, сейчас являются одними из ключевых действующих лиц в «Рейнджерс».

Несмотря на заметный прогресс молодёжи, добиться сколько бы то ни было значимых турнирных результатов в «Рейнджерс» у Куинна не получилось, и в результате он был вынужден уступить тренерское кресло в клубе многоопытному канадцу Жерару Галлану, а сам в прошлом сезоне поработал со сборной США на Олимпиаде и чемпионате мира, прежде чем летом 2022 года получил назначение в «Шаркс». И вот он первый приезд в Нью-Йорк после своей отставки.

Старт матча получился для «Сан-Хосе» откровенно непростым. Уже спустя три минуты после начала игры в штрафном боксе оказалось двое хоккеистов гостей, и «Рейнджерс» получили возможность сыграть сначала в формате «пять на три», а затем и «пять на четыре». Большинство у команды Галлана обычно смотрится довольно мощно, но сегодня не сработало. Зато «акулы» своим первым же шансом сыграть в большинстве воспользовались сполна – Эрик Карлссон набросил от синей линии, а Логан Кутюр доработал отскок на пятаке, открыв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответа «Рейнджерс» болельщикам команды пришлось ждать до начала второго периода, когда чешский форвард Филип Хитил с левого фланга ворвался в чужую зону, выкатился один на один с Джеймсом Раймером и броском низом переиграл голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом своё веское слово сказал российский форвард хозяев Артемий Панарин. К матчу с «Шаркс» 30-летний нападающий подошёл в ранге лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, набрав 10 очков в 4 матчах. Сегодня россиянину удалось продлить свою результативную серию до пяти матчей со старта сезона. В середине периода он получил передачу от Адама Фокса и прошил Раймера, забросив третью шайбу в нынешней регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Благодаря заброшенной шайбе в ворота «Сан-Хосе» Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 11 лет, кому удалось набрать очки в пяти матчах подряд в начале чемпионата. В сезоне-2011/2012 подобным достижением отметился Брэд Ричардс, и с тех пор никому среди «синерубашечников» не удавалось выдать столь яркую серию на самом старте регулярки.

Помимо этого, также Панарин повторил ещё и клубный рекорд, установленный в сезоне-1971/1972 по количеству очков, набранных в пяти матчах с начала чемпионата. 51 год назад легенда «Рейнджерс» Род Жильбер также забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач в пяти матчах. Теперь его достижение повторил Артемий.

В свою очередь «Шаркс» были полны желания не испортить своему наставнику возвращение в Нью-Йорк и очень быстро переломили ход встречи. Спустя четыре минуты после гола Панарина чешский защитник гостей Радим Шимек восстановил равновесие на табло, а третий период и вовсе обернулся для хозяев настоящим выживанием на льду.

В заключительной трети основного времени матча «Рейнджерс» полностью утратили контроль над встречей, позволив гостям устроить форменный обстрел ворот Шестёркина. Соотношение бросков в створ ворот (2:16) в полной мере отражало происходящее на площадке в третьем периоде. «Акулы» несколько раз должны были выходить вперёд, но Игорь своими стараниями сумел принести «синерубашечникам» очко в таблицу.

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Но в овертайме даже Игорь оказался бессилен против атаки гостей. И здесь необходимо честно отметить, что в дополнительном отрезке крайне неудачно сыграл Панарин. Российский форвард просто прекрасен в атаке, но в оборонительных действиях его навыки всегда оставляли желать лучшего. Вот и на сей раз Артемий сначала позволил защитнику Карлссону невероятно легко себя накрутить, а затем сам же Панарин не успел накрыть всё того же оппонента, когда он расстреливал уже пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бро, что он делает в защите?», – именно такой была реакция американцев на далеко не лучшие действия Артемия в ключевой момент сегодняшнего матча. Впрочем, наверняка у тренерского штаба Галлана по итогам встречи возникло гораздо больше вопросов будет к остальным своим хоккеистам, которые позволили себе провести настолько провальный третий период в матче против соперника из подвала Западной конференции НХЛ. По крайней мере, после завершения матча канадский специалист был вне себя от ярости.

«Я понятия не имею, откуда взялся такой третий период. Я понятия не имею, что именно пошло не так. Это был просто полный крах. На самом деле это просто стыдно», – негодовал Галлан на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом «Рейнджерс» потерпели второе поражение в нынешнем сезоне (и первое за пределами основного времени), позволив своему бывшему наставнику записать первую победу в актив на тренерском мостике «Шаркс».