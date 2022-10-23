Орлов: в этом сезоне «Вашингтон» постарается улучшить игру на домашнем льду

Защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов рассказал, что команда в текущем сезоне постарается чаще побеждать на домашнем льду, чем в прошлом году. В прошлом сезоне «Вашингтон» показал лучшие результаты при игре на выезде, одержав в гостях на шесть побед больше, чем дома.
«В начале сезона все находятся близко друг к другу в турнирной таблице, поэтому вы пытаетесь набрать больше очков и занять лучшую позицию, потому что это длинный сезон. Я думаю, что в этом сезоне у нас будет много поездок, долгих выездных серий, и это будет сложно, и нам нужно особенно хорошо играть дома. В прошлом году нам это не удалось, и я думаю, что в этом сезоне мы постараемся быть лучше. Планируем набирать больше очков дома, чем в прошлом году», — цитирует Орлова CBS Sports.
Сегодня «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счётом 4:3. Орлов отдал три результативные передачи. Столичная команда уступала после второго периода со счётом 0:2. «Кэпс» в текущем сезоне одержали три победы в шести матчах.
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