Панарин вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Ничушкина
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30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря заброшенной шайбе в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) стал единоличным лидером бомбардирской гонки НХЛ.
На счету Панарина стало 12 (4+8) очков в шести встречах. Он сместил с лидирующей позиции своего соотечественника из «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, в активе которого 11 (6+5) баллов за результативность. Замыкает тройку лучших форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 10 (5+5) очков.
Напомним, по итогам прошлого сезона Панарин занял 12-е место в таблице лучших бомбардиров лиги с 96 (22+74) очками в 75 матчах. Первое место же досталось Коннору Макдэвиду со 123 (44+79) результативными действиями в 80 встречах.
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