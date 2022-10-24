«Потрясающе». Вратарь «Коламбуса» Тарасов эмоционально высказался о первой победе в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов поделился эмоциями после дебютной победы в Национальной хоккейной лиге, одержанной в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).
«Это было потрясающе. Для меня это нечто особенное. Ребята мне очень помогли.
Скажу то, что сказал в раздевалке в своём выступлении: сегодня у всей команды был победный настрой. Мы просто сосредоточились на нашей игре, чтобы показать наш лучший хоккей. И мы сделали это», — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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