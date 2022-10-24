Вратарь «Анахайма» клюшкой с разворота ударил форварда «Детройта» и грубо толкнул на лёд

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон получил необычное для игроков своего амплуа удаление. Вернее, несколько — двойной малый штраф.

В одном из моментов встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (1:5) американский страж заехал за ворота, чтобы помочь своей команде разыграть шайбу. Он успел отдать передачу, после чего его задел нападающий «красных крыльев» Адам Эрни. Гибсону это не понравилось, поэтому голкипер сначала ударил форварда в бок, а затем в лицо локтем, после вернувшись в ворота.

На этом эпизод не завершился. Эрни клюшкой намеренно зацепил голкипера, после чего хоккеист «уток» с разворота ударил нападающего своей клюшкой. В конце концов Гибсон ещё нанёс сильный удар по шее хоккеиста. В итоге вратарь получил двойной малый штраф, Эрни — двухминутное удаление.

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