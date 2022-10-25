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Гол Андрея Свечникова «Ванкуверу» помог «Каролине» прервать серию из двух поражений

Гол Андрея Свечникова «Ванкуверу» помог «Каролине» прервать серию из двух поражений
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В ночь с 24 на 25 октября закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На шестой минуте Андрей Свечников в большинстве вывел «ураганов» вперёд. На 13-й минуте Джей Ти Миллер сравнял счёт в матче при игре «пять на четыре». На первой минуте третьего периода Себастьян Ахо во второй раз поразил ворота «Ванкувера», а ещё через 37 секунд Йеспер Фаст увеличил преимущество «Каролины» до двух шайб. На 51-й минуте Джей Ти Миллер оформил дубль, сократив отставание до минимума, однако на большее команды не хватило.

Таким образом, «Каролина» прервала серию из двух поражений, а «Ванкувер» проиграл в седьмой раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Нечас, Бёрнс) – 06:06 (5x4)   1:1 Миллер (Хорват, Петтерссон) – 12:30 (5x4)   1:2 Ахо (Джарвис, Бёрнс) – 40:50 (5x5)   1:3 Фаст (Стаал, Шей) – 41:27 (5x5)   2:3 Миллер (Майерс, Экман-Ларссон) – 50:40 (5x5)
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