Гол Андрея Свечникова «Ванкуверу» помог «Каролине» прервать серию из двух поражений

В ночь с 24 на 25 октября закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На шестой минуте Андрей Свечников в большинстве вывел «ураганов» вперёд. На 13-й минуте Джей Ти Миллер сравнял счёт в матче при игре «пять на четыре». На первой минуте третьего периода Себастьян Ахо во второй раз поразил ворота «Ванкувера», а ещё через 37 секунд Йеспер Фаст увеличил преимущество «Каролины» до двух шайб. На 51-й минуте Джей Ти Миллер оформил дубль, сократив отставание до минимума, однако на большее команды не хватило.

Таким образом, «Каролина» прервала серию из двух поражений, а «Ванкувер» проиграл в седьмой раз подряд.