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Овечкин — о вратаре «Вашингтона» с 38 сейвами: Чаки сегодня было не остановить

Овечкин — о вратаре «Вашингтона» с 38 сейвами: Чаки сегодня было не остановить
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) поделился мнением об американском голкипере команды Чарли Линдгрене. Страж ворот отразил 38 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи в составе «столичных»

«Чаки сегодня было не остановить, он просто дал нам шанс, а мы его использовали», — приводит слова Овечкина официальная пресс-служба «Кэпс» в «Твиттере».

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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