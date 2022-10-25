Овечкин — о вратаре «Вашингтона» с 38 сейвами: Чаки сегодня было не остановить
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) поделился мнением об американском голкипере команды Чарли Линдгрене. Страж ворот отразил 38 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи в составе «столичных»
«Чаки сегодня было не остановить, он просто дал нам шанс, а мы его использовали», — приводит слова Овечкина официальная пресс-служба «Кэпс» в «Твиттере».
Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
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