Каменский — об историческом голе Овечкина: кто, если не Саша, будет забивать победные?

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об историческом голе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий вышел на второе место в истории НХЛ по победным шайбам (122), обогнав Горди Хоу.
«Победные голы — это очень ценный показатель и результат для Саши. Это большое достижение Овечкина. Мы гордимся этим! Надеюсь, Саша будет двигаться дальше и продолжит забивать победные голы.
Когда забивают победный гол, команда всегда выигрывает и идёт вперёд. Это очень ценится и в НХЛ, и в хоккее в целом. Именно эти голы приносят команде победу. 122 шайбы — дорогого стоит. Ради этого весь хоккей!
Для Саши реально обогнать Ягра уже в этом сезоне и выйти на первое место. Будем за это болеть. Овечкин — лидер, ведёт за собой команду. Кто, если не Саша, будет забивать победные голы?» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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