Кожевников — о назначении Светлова в «Сочи»: это же не Хартли, он умеет работать со всеми

Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался о назначении Сергея Светлова на пост главного тренера «Сочи» после увольнения Андрея Назарова.

«Сергей доказал и в «Адмирале», и в «Амуре», что он может работать с командами, у которых нет больших финансовых возможностей. Пожелаем ему удачи. Светлов – опытный тренер, умеющий работать со всеми хоккеистами, в том числе с молодёжью. Это же не Хартли. В этом разница», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, вчера, 24 октября, стало известно, что Андрея Назарова отправили в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи». Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов, одним из ассистентов которого будет Дмитрий Кокорев.