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«Северсталь» проиграла в четвёртый раз подряд, в серии буллитов уступив «Адмиралу»

«Северсталь» проиграла в четвёртый раз подряд, в серии буллитов уступив «Адмиралу»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Шулак (Криштоф, Уильямс) – 28:23 (5x5)   1:1 Гераськин (Хабаров) – 52:39 (5x5)   2:1 Шулак – 65:00 (ПБ)

Первый период оказался безголевым. На девятой минуте второго игрового отрезка счёт открыл Либор Шулак. Очки за результативные передачи получили Михал Криштоф и Колби Уильямс. На 53-й минуте «Северсталь» смогла отыграться усилиями Игоря Гераськина, забросившего шайбу с передачи Макара Хабарова. Победу в серии буллитов своей команде принёс Николай Елисеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 27 октября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» 28 октября в Омске встретится с «Авангардом».

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