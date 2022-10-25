«Северсталь» проиграла в четвёртый раз подряд, в серии буллитов уступив «Адмиралу»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Первый период оказался безголевым. На девятой минуте второго игрового отрезка счёт открыл Либор Шулак. Очки за результативные передачи получили Михал Криштоф и Колби Уильямс. На 53-й минуте «Северсталь» смогла отыграться усилиями Игоря Гераськина, забросившего шайбу с передачи Макара Хабарова. Победу в серии буллитов своей команде принёс Николай Елисеев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 27 октября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» 28 октября в Омске встретится с «Авангардом».