Наставник «Северстали» Разин прокомментировал поражение от «Адмирала»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин дал комментарий после поражения в матче с «Адмиралом» (1:2 Б), а также прокомментировал игру голкипера дальневосточного клуба Никиты Серебрякова.
«Вот у хоккеистов должна быть совесть, например, у Никиты Серебрякова. Две недели с ним поработал, так психологически его настраивал, так его воспитывал. Он при мне первые победы тут одержал и взял нас два раза обыграл. Совести никакой нет (улыбается). Всё это шутка, конечно.
По игре — я думаю, что мы провели хороший матч. Много времени провели в атаке. Соперник славится контратаками, у них и тактика такая. Но голевую пропустили. Хорошо, что там ещё были моменты, которые не пропустили. Поэтому в принципе очёчечко заслужили. Едем дальше», — приводит слова Разина сайт «Адмирала».
«Северсталь» после поражения по буллитам поднялась на одну строчку вверх и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» после победы располагается на шестой строчке в таблице Востока.
- 25 октября 2022
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