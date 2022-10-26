Ничушкин отличился в матче с «Рейнджерс» и догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Нью-Йорк Рейнджерс», который в эти минуты проходит на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



На 12-й минуте первого периода Ничушкин подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в текущем сезоне, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, в гонке бомбардиров он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который в этой игре пока не отметился результативными действиями.



А по числу заброшенных шайб Ничушкин сравнялся с нападающим «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым, который оформил седьмой гол в регулярном чемпионате накануне в игре с «Ванкувером».