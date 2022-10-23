«Зверь, и он не унимается!» Реакция Америки на разрывающего НХЛ Ничушкина

Предсказание великого Яромира Ягра о том, что однажды Валерий Ничушкин станет лучшим в мире, начинает сбываться. С тех пор как чех произнёс эти слова, прошло девять долгих лет, полных для Валерия успехов, падений и терпения с трудом, которые всё перетрут.

Россиянин прошёл возвращение сначала в КХЛ, а потом в НХЛ, трансформацию в оборонительного форварда-ролевика, который весь сезон не забивает, а затем в звезду. Он выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо» и заслужил внушительный контракт, который сейчас уже видится прекрасной сделкой.

В матче с «Вегасом» Валерий продлил результативную серию со старта сезона до шести матчей и вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Он забил победный гол-шедевр в своём фирменном стиле, который оставил публику в восхищении. Подхватил шайбу в своей зоне, ушёл от одного соперника, от второго, от третьего, поставил корпус, переложил на удобную и бросил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это гол года от Вэла Ничушкина! Поезд сошёл с рельсов, прогромыхал до зоны «Вегаса» и доставил товары. Ох, Большой Вэл – невероятен. Просто «раздел» реально хороших игроков НХЛ, обманул их. Мне поэтому всегда нравился Ничушкин на правом фланге, посмотрите, как он поставил левое плечо. Это практически невозможно остановить», — воскликнул комментатор матча.

«У Ничушкина шесть голов в шести матчах и сегодняшний — пока что самый красивый. Он поймал кураж», — написал журналист Аариф Дин.

«Какая индивидуальная игра в исполнении Ничушкина. Обвёл сначала Кессела, потом Макнэбба и пробил Томпсона», — написал журналист Джесси Грэнджер.

«Надоело: Остон Мэттьюс может забить 70 голов за сезон. Интересно: Валерий Ничушкин забьёт 102,5 гола в сезоне (идёт по этому графику)», — пошутил журналист Питер Бау.

«Да уж, Валерий Ничушкин, пожалуй, входит в топ-20 игроков НХЛ. Таким образом, у «Колорадо» в этом списке сразу трое. Потрясно», — считает репортёр Уилл Петерсен.

«Он наладил свой прицел. Ребята не так долго не играли, у них не было трёх-пяти месяцев летних тренировок. Они сразу оказались снова в ударе, и Ничушкин – один из них, и сейчас он у нас в авангарде», — отметил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Болельщики сегодня называли россиянина зверем, лучшим шоу в Вегасе и генералом.

«А помните, как люди критиковали контракт Ничушкина? Ха-ха, хорошее было время».

«У Ничушкина было пять голов в последних 110 матчах за «Даллас». У него шесть голов в первых шести матчах этого сезона».

«Невозможно поверить, что это тот же самый игрок, который когда-то не забил ни одного гола за сезон в «Далласе». Он просто продолжает повышать свой уровень игры».

«Что ж, сейчас $ 6,125 млн на восемь лет точно не выглядят проблемой. Ничушкин взял такой старт в сезоне, как никогда раньше».

«Парень вышел на новый уровень».

«Ничушкин быстро становится буднично элитным игроком».

«Ничушкин – зверь, и он не унимается».

«Валерий Ничушкин – лучшее шоу Вегаса».

«Ничушкин. Монстр. Абсолютный босс».

«Ничушкин – зверь, мы смотрим на будущего участника Матча звёзд. Возможно, он выходит на такой уровень силового форварда, который тяжело сравнивать с другими, потому что такие редко встречаются».

«Генерал Ничушкин!»

Валерий стал третьим игроком в истории «Колорадо» (после переезда в Денвер), который забросил шесть шайб в шести матчах на старте сезона. Он присоединился к компании Натана Маккиннона, у которого было семь шайб в шести матчах сезона-2018/2019 и Милана Гейдука (шесть шайб в шести матчах сезона-2008/2009). А ещё возглавил гонку бомбардиров НХЛ и идёт вторым в списке снайперов.