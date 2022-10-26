Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Кучерова не спас «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Гол Кучерова не спас «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали «короли» со счётом 4:2.

У хоязев отличились Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. За «молний» голами отметились Брэндон Хагель и Никита Кучеров. В воротах гостей полный матч провёл российский голкипер Андрей Василевский. Вратарь отразил 29 из 33 бросков по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дано (Виларди, Андерсон) – 07:22 (5x5)   1:1 Хагель – 15:14 (5x5)   2:1 Виларди (Даути, Фиала) – 25:03 (5x4)   3:1 Лизотт (Кларк, Калиев) – 33:17 (5x5)   4:1 Кемпе (Копитар) – 54:30 (5x5)   4:2 Кучеров – 57:44 (6x5)

«Молнии» одержали три победы в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс». Матч начнётся завтра, 27 октября, в 5:00 мск. «Лос-Анджелес» 30 октября примет на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».

«Тампоны», или как вы их тут называете». Почему в южном дерби НХЛ так много драк и грязи «Тампоны», или как вы их тут называете». Почему в южном дерби НХЛ так много драк и грязи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022