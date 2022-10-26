Гол Кучерова не спас «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали «короли» со счётом 4:2.

У хоязев отличились Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе. За «молний» голами отметились Брэндон Хагель и Никита Кучеров. В воротах гостей полный матч провёл российский голкипер Андрей Василевский. Вратарь отразил 29 из 33 бросков по воротам.

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«Молнии» одержали три победы в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс». Матч начнётся завтра, 27 октября, в 5:00 мск. «Лос-Анджелес» 30 октября примет на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».