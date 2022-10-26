Защитник «Нефтехимика»: более чем уверен, что мы выйдем в плей-офф. В этом нет сомнений

Защитник «Нефтехимика» Михаил Сидоров рассказал, что уверен в перспективах нижнекамской команды забраться в плей-офф по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, и вспомнил неудачную серию на старте сезона из 10 поражений подряд.

«Что случилось с «Нефтехимиком» на старте сезона? Мы сыграли хорошую игру с ЦСКА, но нам чуть-чуть не хватило. Не смогли в овертайме забить в пустые ворота, и, мне кажется, вся эта череда невезений начала наслаиваться как снежный ком. После третьей или четвёртой игры уверенность и везение ушли совсем, и прежде всего из-за этого всё и не получалось. Хотя в большинстве игр из тех злополучных десяти мы переигрывали соперника.

Мы прежде всего копались в себе и пытались найти причину именно в себе. В итоге, как оказалось, нам всего лишь нужно было выиграть одну игру. Мы, в принципе, ничего и не меняли, а лишь гнали и гнали вперёд. Нам до этого просто не везло. Голы какие-то нелепые залетали, индивидуальные ошибки были у всех детские. Даже не знаю, с чем это было связано. Тренер делает ставку на сильно-вертикальный хоккей, больше построенный на игре в атаке. Чтобы мы больше владели шайбой, играли в атаке и как можно чаще нагружали оборону соперника. Я более чем уверен, что мы выйдем в плей-офф. В этом нет никаких сомнений», — цитирует защитника «Татар-информ».

В текущем сезоне КХЛ 25-летний защитник провёл 19 матчей, в которых набрал семь (3+4) очков. Сидоров является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса».