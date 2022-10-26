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Стал известен состав молодёжной сборной России на турнир «Кубок Будущего»

Стал известен состав молодёжной сборной России на турнир «Кубок Будущего»
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Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав молодёжной сборной на турнире «Кубок Будущего», который состоится в Санкт-Петербурге. Соревнование стартует 13 ноября и подойдёт к завершению через три дня — 16 ноября.

В национальную команду вызваны 25 хоккеистов: трое голкиперов, 10 защитников и 12 нападающих. Большая часть — представители СКА, их шестеро.

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург» Мг), Сергей Мурашов («Локо»).

Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артём Барабоша (ЦСКА), Михаил Березовский, Владислав Сапунов (оба — СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Семён Ибрагимов («Капитан»), Богдан Крохалев («Металлург» Мг), Александр Фигурин («Авангард»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко («Металлург» Мг), Иван Климович («Сибирь»), Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Григорий Осипов (все — СКА), Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар»), Фёдор Свечков, Никита Чибриков (оба — «Спартак»), Семён Синяткин («Динамо» Мск), Станислав Яровой («Витязь»).

Тренерский штаб сборной России U20: Владимир Филатов – главный тренер, Константин Горовиков, Антон Кадейкин – тренеры, Андрей Комиссаров – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП.

Расписание турнира «Кубок Будущего»:

Воскресенье, 13 ноября
16:30, Россия U20 — Казахстан U20;
19:30, Матч по хоккею 3х3;

Понедельник, 14 ноября
19:00, Россия U18 — Белоруссия U20;

Вторник, 15 ноября
15:00, Беларусь U20 — Казахстан U20;
19:00, Россия U20 — Россия U18;

Среда, 16 ноября
15:00, Россия U20 — Беларусь U20;
19:00, Россия U18 — Казахстан U20.

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