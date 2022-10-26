«Витязь» прервал пятиматчевую серию поражений, в результативном матче обыграв «Куньлунь»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

На 15-й минуте Брэндон Ип с передачи Джека Родевальда вывел китайскую команду вперёд. Ровно через 30 секунд Девин Броссо удвоил преимущество «Куньлуня». Через полторы минуты Станислав Яровой с передачи Александра Яремчука отыграл один гол. На 46-й секунде второго периода сам Яремчук забил, сравняв счёт. До конца игрового отрезка команды обменялись шайбами в исполнении Жереми Руа и Клиффа Пу. На 53-й минуте Егор Воронков в четвёртый раз поразил ворота китайской команды.