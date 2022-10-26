«Витязь» прервал пятиматчевую серию поражений, в результативном матче обыграв «Куньлунь»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Родевальд) – 14:41 (5x5) 0:2 Броссо (Кейн, Верек) – 15:11 (5x5) 1:2 Яровой (Яремчук) – 16:41 (5x5) 2:2 Яремчук (Руа, Васильев) – 20:46 (5x5) 3:2 Руа (Старков, Авцин) – 24:54 (5x4) 3:3 Пу (Локхарт, Лесли) – 38:13 (5x5) 4:3 Воронков (Аркалов, Кара) – 52:08 (5x5) 5:3 Яремчук (Старков) – 59:31 (en)
На 15-й минуте Брэндон Ип с передачи Джека Родевальда вывел китайскую команду вперёд. Ровно через 30 секунд Девин Броссо удвоил преимущество «Куньлуня». Через полторы минуты Станислав Яровой с передачи Александра Яремчука отыграл один гол. На 46-й секунде второго периода сам Яремчук забил, сравняв счёт. До конца игрового отрезка команды обменялись шайбами в исполнении Жереми Руа и Клиффа Пу. На 53-й минуте Егор Воронков в четвёртый раз поразил ворота китайской команды.
Комментарии
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