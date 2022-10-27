Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс». Панарин – второй матч без очков

На льду «Ю-Би-Эс Арены» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 2:0.
Отличную игру показал российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Уже в первом периоде он отразил 14 бросков. Несколько сейвов были очень эффектными – в частности, при выходе на ворота финна Каапо Какко, а также после попыток Джимми Веси и Баркли Гудроу. Всего же за матч Сорокин совершил 41 спасение.
Победу «Нью-Йорк Айлендерс» принесли шайбы, заброшенные во втором и третьем периодах. На 29-й минуте игры Кайл Палмьери вывел команду вперёд после передач Райана Пулока и Жана-Габриэля Пажо. Для 31-летнего американского форварда это первый гол в сезоне. На 46-й минуте Мэтью Барзал и Адам Пелеч помогли отличиться канадскому нападающему Джошу Бейли. А без малого за пять минут до конца Палмьери оформил дубль.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов отыграл 15 минут 22 секунды при трёх бросках и коэффициенте полезности «+1». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин второй матч подряд не отметился результативными действиями – он провёл на льду 19 с половиной минут с показателем «-1» и дважды бросал по воротам Сорокина. Игорь Шестёркин остался в запасе.
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