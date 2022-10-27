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Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс». Панарин – второй матч без очков

Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс». Панарин – второй матч без очков
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На льду «Ю-Би-Эс Арены» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 2:0.

Отличную игру показал российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Уже в первом периоде он отразил 14 бросков. Несколько сейвов были очень эффектными – в частности, при выходе на ворота финна Каапо Какко, а также после попыток Джимми Веси и Баркли Гудроу. Всего же за матч Сорокин совершил 41 спасение.

Победу «Нью-Йорк Айлендерс» принесли шайбы, заброшенные во втором и третьем периодах. На 29-й минуте игры Кайл Палмьери вывел команду вперёд после передач Райана Пулока и Жана-Габриэля Пажо. Для 31-летнего американского форварда это первый гол в сезоне. На 46-й минуте Мэтью Барзал и Адам Пелеч помогли отличиться канадскому нападающему Джошу Бейли. А без малого за пять минут до конца Палмьери оформил дубль.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отыграл 15 минут 22 секунды при трёх бросках и коэффициенте полезности «+1». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин второй матч подряд не отметился результативными действиями – он провёл на льду 19 с половиной минут с показателем «-1» и дважды бросал по воротам Сорокина. Игорь Шестёркин остался в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палмьери (Пажо, Пулок) – 28:44 (5x5)   2:0 Бейли (Пелеч, Барзал) – 45:37 (5x5)   3:0 Палмьери (Пелеч, Пажо) – 55:22 (5x5)
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