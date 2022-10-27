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«Рейнджерс» всухую проиграли «Айлендерс» в Битве за Нью-Йорк, шат-аут Сорокина, реакция Америки на игру россиянина

«Это всё Сорокин. Остальные мертвы». Нереальное выступление россиянина покорило Америку
Сергей Емельянов
Илья Сорокин
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«Рейнджерс» совершили больше 40 бросков по воротам «Айлендерс», но пробить российского голкипера у них так и не получилось.

Чёрная полоса «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале регулярного чемпионата НХЛ откровенно подзатянулась. После трёх побед в четырёх матчах на самом старте сезона следующие три встречи подопечные Жерара Галлана проиграли, набрав при этом два очка за уход в дополнительное время. Так произошло и накануне, когда «Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступили действующему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» (2:3 Б).

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Первой звездой того матча был признан российский голкипер «лавин» Александр Георгиев, отразивший 44 броска в игровое время встречи и нейтрализовавший три попытки из четырёх в серии после матчевых буллитов. Спустя сутки после поражения от «лавин» «рейнджерам» предстояло противостоять ещё одному российскому вратарю – Илье Сорокину из «Нью-Йорк Айлендерс».

За два часа до начала матча выяснилось, что участия в игре не сможет принять нападающий «синерубашечников» Виталий Кравцов, снова получивший небольшое повреждение. Российскому форварду продолжает отчаянно не везти в его заокеанской карьере. В нынешнем сезоне 22-летний Кравцов провёл только три матча, за это время успел получить уже две травмы.

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В отличие от матча с «Колорадо» на сей раз российской дуэли голкиперов мы не увидели. Основной вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прилично нагрузился во встрече с «Эвеланш» (42 броска) и сегодня уступил место на последнем рубеже 37-летнему словаку Ярославу Галаку, пропустившему восемь шайб в своих двух предыдущих появлениях в воротах «Рейнджерс» на старте регулярки.

Первый период Битвы за Нью-Йорк прошёл с подавляющим преимуществом гостей «Ю-Би-Эс-Арены». В стартовой трети матча «Рейнджерс» более чем вдвое перебросали «Айлендерс» (17:8) – и это только в створ ворот. Ближе всех к голу был финский форвард Каапо Какко, который накрутил практически всю пятёрку «Айлендерс» и вывалился на ворота «островитян», но не смог переиграть Сорокина.

ВИДЕО

А за 51 секунду до первой паузы в матче Сорокин в одном эпизоде совершил ещё два сейва. Жюльен Готье мощным броском от борта целил в дальний угол, но шайба попала в конёк Баркли Гудроу. На подборе был Джимми Веси: Сорокин не позволил отличиться сначала ему, а затем и добавлявшему Гудроу, оба раза отразив шайбу щитком.

«Это всё Сорокин, остальная команда просто мертва», – сетовали болельщики «Айлендерс» на игру своих полевых хоккеистов.

Однако во втором периоде характер игры начал меняться. Постоянные сейвы Сорокина смогли вдохновить игроков «Айлендерс» на свершения у чужих ворот – и в середине отрезка Кайл Палмьери отличным броском прошил Галака, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В свою очередь «Рейнджерс» атаковать не переставали, но кажется, что с каждой минутой они всё меньше верили, что в этот день им по силам переиграть поймавшего кураж Сорокина. К тому же за российского вратаря играл и каркас ворот – так случилось на старте третьего периода, когда защитник «синерубашечников» Адам Фокс угодил в перекладину.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палмьери (Пажо, Пулок) – 28:44 (5x5)   2:0 Бейли (Пелеч, Барзал) – 45:37 (5x5)   3:0 Палмьери (Пелеч, Пажо) – 55:22 (5x5)

А вот «Айлендерс» своими шансами воспользовались в полной мере. Сначала Джош Бейли переправил шайбу в ворота гостей, удачно накатив на пятак, а затем Палмьери бросил настолько точно, что судьи даже не сразу зафиксировали взятие ворот. Побывав за спиной Галака, шайба вылетела в поле, и игра продолжалась ещё несколько десятков секунд, пока на судейский столик не поступил сигнал о том, что взятие ворот уже состоялось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В концовке гости совершили ещё несколько бросков по воротам Сорокину, но никаких дивидендов выжать из своих атак так и не смогли. Отразив 41 бросок (17 из которых, согласно данным продвинутой статистики, относились к разряду потенциально голевых) 27-летний вратарь оформил 11-й шат-аут за карьеру в НХЛ. Примечательно, что для этого Илье хватило всего 79 матчей в североамериканской лиге.

Бывший голкипер новокузнецкого «Металлурга» и ЦСКА показал четвёртый результат за последние 55 лет по количеству «сухарей», оформленных до проведения 80-й матча в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Тони Эспозито (17), второе место делят Мартин Джонс и Гленн Рёш (12), а далее следует группа из четырёх вратарей с 11 шат-аутами, куда сегодня вошёл и Сорокин. Наряду с ним там находятся Антти Ниеми, Роман Чехманек и Кен Драйден.

«Нереальное выступление Сорокина», – кратко подытожил итог встречи бывший голкипер НХЛ, а ныне известный телевизионный эксперт Кевин Уикз.

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Что касается «Рейнджерс», то они потерпели уже четвёртое поражение подряд, и после матча один из их главных лидеров был вынужден оправдываться за такую серию. «Мы просто должны пройти через это. У нас нет другого выбора. Если я знаю эту команду — а я думаю, что я её знаю, — мы не собираемся лечь, просто сдаться и умереть», – заявил нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад.

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