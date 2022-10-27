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Илья Сорокин вошёл в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ

Илья Сорокин вошёл в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отметился историческим для российских вратарей достижением. Он вошёл в пятёрку лучших вратарей за всю историю Национальной хоккейной лиги по количеству шатаутов до своего 80-го в матча в лиге за последние 55 лет.

Бывший голкипер новокузнецкого «Металлурга» и ЦСКА показал четвёртый результат за последние 55 лет по количеству «сухарей», оформленных до проведения 80-й матча в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Тони Эспозито (17), второе место делят Мартин Джонс и Гленн Рёш (12), а далее следует группа из четырёх вратарей с 11 шат-аутами, куда вошёл и Сорокин. Также там находятся Антти Ниеми, Роман Чехманек и Кен Драйден.

Последний шатаут Сорокин заработал в сегодняшнем матче. На льду «Ю-Би-Эс Арены» в Элмонте «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 2:0.

Отличную игру показал российский голкипер Сорокин. Уже в первом периоде он отразил 14 бросков. Всего же за матч Сорокин совершил 41 спасение.

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