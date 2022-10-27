Мика Зибанеджад прокомментировал четыре подряд поражения «Рейнджерс»

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал серию из четырёх проигранных матчей подряд «синерубашечников». Сегодня, 27 октября, «Рейнджерс» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:3.



«Мы просто должны пройти через это. У нас нет другого выбора. Если я знаю эту команду — а я думаю, что я её знаю, — мы не собираемся лечь, просто сдаться и умереть», – сказал Зибанеджад после игры.



Победу «Нью-Йорк Айлендерс» принесли шайбы, заброшенные во втором и третьем периодах. На 29-й минуте игры Кайл Палмьери вывел команду вперёд после передач Райана Пулока и Жана-Габриэля Пажо. Для 31-летнего американского форварда это первый гол в сезоне. На 46-й минуте Мэтью Барзал и Адам Пелеч помогли отличиться канадскому нападающему Джошу Бейли. А без малого за пять минут до конца Палмьери оформил дубль.