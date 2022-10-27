Защитник «Баффало» Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в клубе

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин рассказал об адаптации в клубе. 28-летний россиянин перешёл в «Баффало» в прошедшее межсезонье и подписал с клубом двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне защитник выступал в «Аризоне» и «Торонто».



«Думаю, я себя комфортно ощущаю в «Баффало», понял систему, потому что всё равно, когда меняешь клуб, система другая и надо адаптироваться под неё. Мне кажется, я приблизился к финальной стадии этой адаптации. Да, я немало играю в меньшинстве, о чем мы и говорили с клубом до и после подписания контракта. Так должно было быть, и я очень рад этому», — цитирует Любушкина ТАСС.

В текущем сезоне НХЛ Любушкин провёл пять матчей, в которых набрал одно очко за результативную передачу.