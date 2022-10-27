«Подумаем, кто будет играть следующий матч». Гатиятулин — о дебюте Мельничука за «Трактор»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал первый матч вратаря Алексея Мельничука за челябинский клуб в матче с ХК «Сочи». Голкипер пропустил три шайбы за первый период и был заменён в перерыве.

«Предыдущий матч играл Проскуряков. На эту встречу планировали, что будет Мельничук играть. Видно, что было волнение, но желание огромное. Какие-то претензии к нему предъявлять нет смысла. Неправильно сыграли в обороне, пропустили две контратаки – соперник этим воспользовался. Алексей в хорошей физической форме. Дальше подумаем, кто будет следующий матч играть.

Дебютный гол Шумакова? Понятно, без предсезонки непросто не только ему — у нас и Адам Альмквист пока не вышел на свой уровень. Набирает через игры, где есть возможность, через тренировки тоже набирает физическую форму. Видно, что Сергей прибавляет от игры к игре. Он и сам рад, что забил сегодня, и мы рады, тем более что этот гол оказался победным.

Не ждёт ли Альмквиста и Пулкинена судьба Эндрю Хэммонда? Нет, по Хэммонду уже был комментарий от клуба, тут не буду говорить. По поводу Адама я сказал, что без предсезонки непросто, тем более с таким графиком. Да, где-то не хватает, но мы знаем, что это игрок высокого уровня, поэтому через игры он наберёт форму и будет выглядеть стабильно. Что касается Теему, то он один из наших лучших бомбардиров, здесь никаких вопросов нет», — цитирует Гатиятулина пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, ХК «Сочи» отдал «Трактору» голкипера Алексея Мельничука на правах аренды. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Мельничук сыграл за «Сочи» восемь матчей, в которых в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.58.